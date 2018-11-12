У Конго від епідемії Еболи померли щонайменше 170 людей

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Це вже 10 випадок спалаху епідемії в Демократичній республіці Конго

Від початку спалаху Еболи, який стався в кінці липня 2018 року, в Демократичній республіці Конго померло щонайменше 170 людей. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Anadolu Agency.

За даними міністерства здоров'я ДР Конго, сотня людей, які заразились вірусом, змогли одужати.

Наразі у ДР Конго це вже 10 зафіксований спалах епідемії вірусу Ебола у центральноафриканській державі із моменту його виявлення в 1976 році. Вірус було виявлено поряд із річкою Ебола, саме тому таку назву було дано новій хворобі.

За інформацією Всесвітньої організації охорони зоров'я (ВООЗ), спалахи Еболи у ДР Конго стаються удвічі частіші, аніж у будь-якій іншій країні.

Найгірший спалах цієї хвороби від часу винайдення вірусу стався у Західній Африці два роки тому. За кілька років до цього у Гвінеї, Сьєрра-Леоне та Ліберії від лихоманки Ебола загинуло понад 11,3 тисячі людей, ще 28,6 тисячі були інфіковані.

Нагадаємо, у вересні 2018 року ВООЗ повідомляла - щонайменше 100 осіб загинули в результаті спалаху вірусу Ебола в північно-східній частині Демократичної Республіки Конго.

Зазначимо, лихоманка Ебола є гострим вірусним захворюванням, яке призводить до смерті у 50-90% випадках. Найпоширеніші симптоми - лихоманка, кровотеча, блювота, шкірний висип, діарея, біль у м'язах і суглобах.