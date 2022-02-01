Конфликты и долги: полиция проверяет несколько версий самоубийства Вирчиса

Полиция Киева изучает несколько версий самоубийства известного боксера Владимира Вирчиса. В частности, проверяет информацию о том, были ли у него конфликты или долги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Сообщается, что основными версиями смерти Вирчиса являются самоубийство или доведение до самоубийства. "В рамках уголовного производства опрашиваются родные Владимира Вирчиса, его друзья и знакомые, свидетели и очевидцы происшествия. Также правоохранители проверяют информацию о том, имел ли он с кем-то неприязненные отношения или долговые обязательства", - говорится в сообщении.