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Конфлікти та борги: поліція перевіряє кілька версій самогубства Вірчиса

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Київ, Вівторок 01 лютого 2022 17:49
Конфлікти та борги: поліція перевіряє кілька версій самогубства Вірчиса Фото: Володимир Вірчис (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Поліція Києва вивчає кілька версій самогубства відомого боксера Володимира Вірчиса. Зокрема, перевіряє інформацію про те, чи були у нього конфлікти або борги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що основними версіями смерті Вірчиса є самогубство або доведення до самогубства.

"У рамках кримінального провадження опитуються рідні Володимира Вірчиса, його друзі та знайомі, свідки та очевидці події. Також правоохоронці перевіряють інформацію про те, чи мав він з кимось неприязні стосунки або боргові зобов'язання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі з 27 на 28 січня біля будинку на вулиці Раїси Окіпної в Дніпровському районі Києва виявили повішеного чоловіка з петлею на шиї, ним виявився боксер Вірчис.

Поліція завела кримінальну справу за статтею умисне вбивство з відміткою "самогубство".

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