Конфлікти та борги: поліція перевіряє кілька версій самогубства Вірчиса

Поліція Києва вивчає кілька версій самогубства відомого боксера Володимира Вірчиса. Зокрема, перевіряє інформацію про те, чи були у нього конфлікти або борги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що основними версіями смерті Вірчиса є самогубство або доведення до самогубства. "У рамках кримінального провадження опитуються рідні Володимира Вірчиса, його друзі та знайомі, свідки та очевидці події. Також правоохоронці перевіряють інформацію про те, чи мав він з кимось неприязні стосунки або боргові зобов'язання", - йдеться в повідомленні.