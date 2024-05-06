Конфлікт у ТЦК на Закарпатті: винуватці відновили пошкоджений паркан і ворота

Після інциденту з "нападом" на територію Виноградівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у Закарпатській області, що трапився 3 травня та супроводжувалася стріляниною, винуватці власним коштом відновили пошкоджений паркан і ворота.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook -сторінку Закарпатського обласного ТЦК та СП.

В прес-службі Центру зазначили, що "час відповідати за свої вчинки".

"Медіапростором України розлетілась інформація про неприпустимі дії представників ромської національності біля одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Закарпаття, що відбулися третього травня", - йдеться в заяві відомства.

Про що йдеться

Раніше повідомлялося, що поліція Закарпатської області проводить розслідування за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство) через конфлікт за участю працівників ТЦК та СП на Закарпатті.

У правоохоронних органах пояснили, що біля входу на територію Виноградівського ТЦК та СП зібралася група людей, орієнтовно 10 осіб, які порушували публічний порядок та вчиняли хуліганські дії.

З'ясувалося, що у такий спосіб представники поселення з села Онок висловлювали невдоволення через мобілізацію двох їхніх товаришів.

"Коли учасники конфлікту намагалися силою відчинити вхідні ворота, співробітники ТЦК та СП здійснили попереджувальні постріли у повітря", - додали у поліції.

Правоохоронці тоді додали, що винним у вчиненні хуліганства загрожує увʼязнення терміном до 7 років.

Розвиток події

Так, вказали тепер у ТЦК, учасники даних хуліганських подій "визнали свою провину і власним коштом та силами відновили пошкоджений паркан та ворота 1-го відділу Берегівського РТЦК та СП (м.Виноградів)".

Також зазначається, що винуватці інциденту "визнали, що діяли занадто емоційно, бездумно, агресивно та антидержавницькі".

В ТЦК наголосили, що все повинно вирішуватися в правовому полі.

Інші конфлікти

Нагадаємо, що конфлікти за участю працівників ТЦК та СП в Україні останнім часом не рідкість. Так, наприклад, у березні в Чернівецькій області було затримано двох чоловіків, які напали на працівників ТЦК на блокпості.

Крім того, раніше повідомлялося, що наприкінці березня у Хмельницькій області спалахнув скандал за участю військових ТЦК. Тоді група жінок напала на представників військкомату.