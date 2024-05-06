Конфликт в ТЦК на Закарпатье: виновники восстановили поврежденный забор и ворота
После инцидента с "нападением" на территорию Виноградовского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Закарпатской области, который произошел 3 мая и сопровождалась стрельбой, виновники за свой счет восстановили поврежденный забор и ворота.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Закарпатского областного ТЦК и СП.
В пресс-службе Центра отметили, что "пора отвечать за свои поступки".
"Медиапространством Украины разлетелась информация о недопустимых действиях представителей ромской национальности возле одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Закарпатья, состоявшихся третьего мая", - говорится в заявлении ведомства.
О чем идет речь
Ранее сообщалось, что полиция Закарпатской области проводит расследование по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство) из-за конфликта с участием работников ТЦК и СП на Закарпатье.
В правоохранительных органах объяснили, что у входа на территорию Виноградовского ТЦК и СП собралась группа людей, ориентировочно 10 человек, которые нарушали публичный порядок и совершали хулиганские действия.
Выяснилось, что таким образом представители поселения из села Онок выражали недовольство из-за мобилизации двух их товарищей.
"Когда участники конфликта пытались силой открыть входные ворота, сотрудники ТЦК и СП произвели упреждающие выстрелы в воздух", - добавили в полиции.
Правоохранители добавили, что виновным в совершении хулиганства грозит заключение сроком до 7 лет.
Развитие события
Так, указали теперь в ТЦК, участники данных хулиганских событий "признали свою вину и за свои средства и силами восстановили поврежденный забор и ворота 1-го отдела Береговского РТЦК и СП (г. Виноградов)".
Также отмечается, что виновники инцидента "признали, что действовали слишком эмоционально, бездумно, агрессивно и антигосударственно."
В ТЦК подчеркнули, что все должно решаться в правовом поле.
Виновники "нападения" на ТЦК на Закарпатье восстановили поврежденный забор и ворота (фото: facebook.com/zkotck)
Другие конфликты
Напомним, что конфликты с участием работников ТЦК и СП в Украине в последнее время не редкость. Так, к примеру, в марте в Черновицкой области были задержаны двое мужчин, которые напали на работников ТЦК на блокпосте.
Кроме того, ранее сообщалось, что в конце марта в Хмельницкой области вспыхнул скандал с участием военных ТЦК. Тогда группа женщин напала на представителей военкомата.
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