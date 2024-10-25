Конфлікт з ТЦК у Харкові: військкомат розповів свою версію інциденту

За даними військових харківського ТЦК, сьогодні, 25 жовтня, у Харкові під час роботи групи оповіщення територіального центру комплектування та соціальної підтримки стався напад на особовий склад групи, яка складалась з військовослужбовців та правоохоронців.

"Цей ганебний кримінальний вчинок здійснив громадянин, який перебував за кермом та зухвало відмовився виконати законні вимоги надати свої військово-облікові документи для перевірки. Потім цей громадянин розпочав небезпечно маневрувати на автомобілі, пошкодив декілька автомашин групи оповіщення та здійснив наїзд на людей, травмувавши трьох військовослужбовців", - стверджують в ТЦК.

За даними військових, нападника на місці затримали правоохоронці. Наразі тривають відповідні процесуальні дії.

Життю військовослужбовців загроз не має, а травмованим надається медична допомога.

"Правопорушник вів пряму трансляцію у соціальній мережі окремих епізодів спровокованого ним конфлікту з вірогідною метою дискредитації військовослужбовців та процесу мобілізації. Відповідно підібрані та відредаговані частини відео зараз поширюються ворожими та окремими українськими інформаційними ресурсами з коментарями та описами, які спотворюють та перекручують дійсність", - зауважили в ТЦК.

Водночас військові наголосили, що резонанс цієї кримінальної події для подальшого просування своїх наративів використала і Російська Федерація.

Зокрема, у ворожих Telegram-каналах нині поширюються дезінформація про "перекриття" або "блокування" Харкова, що, як і зазвичай, не відповідає дійсності.