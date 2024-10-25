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Конфликт с ТЦК в Харькове: военкомат рассказал свою версию инцидента

Фото: в Харькове произошел конфликт с ТЦК (ddk.dn.ua)
Автор: Карина Левицкая

В Харькове мужчина напал на военнослужащих Вооруженных сил Украины. Нападающий сейчас задержан правоохранителями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковский ОТЦК и СП.

Сегодня, 25 октября, в Харькове во время работы группы оповещения территориального центра комплектования и социальной поддержки произошло нападение на личный состав группы, состоявшей из военнослужащих и правоохранителей.

"Этот позорный уголовный поступок совершил находящийся за рулем гражданин и дерзко отказался выполнить законные требования предоставить свои военно-учетные документы для проверки. Затем этот гражданин начал опасно маневрировать на автомобиле, повредил несколько автомашин группы оповещения и совершил наезд на людей, травмировав троих военнослужащих", - объяснили в ТЦК.

По данным военных, нападавшего на месте задержали правоохранители. В настоящее время продолжаются соответствующие процессуальные действия.

Жизни военнослужащих угроз нет, а травмированным оказывается медицинская помощь.

"Правонарушитель вел прямую трансляцию в социальной сети отдельных эпизодов спровоцированного им конфликта с вероятной целью дискредитации военнослужащих и процесса мобилизации. Соответственно подобранные и отредактированные части видео сейчас распространяются вражескими и отдельными украинскими информационными ресурсами с комментариями и описаниями, которые искажают и перекручивают действительность", - отметили в ТЦК.

В то же время военные подчеркнули, что резонанс этого криминального события для дальнейшего продвижения своих нарративов использовала и Российская Федерация.

В частности, во вражеских Telegram-каналах сейчас распространяются дезинформация о "перекрытии" или "блокировке" Харькова, что, как обычно, не соответствует действительности.

Напомним, ранее мы писали, что сегодня во время проверки документов в Харькове произошел конфликт между представителями территориального центра комплектования и мужчиной.

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