Конфликт Сербии и Косово: Россия обвинила Евросоюз и США в обострении ситуации

В России считают, что конфликт Сербии и Косово якобы начался из-за "внешнего влияния" Евросоюза и США на Приштину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя МИД РФ Марии Захаровой .

"Лидеры косоваров знают, что сербы не останутся безучастными, когда речь идет о прямой атаке на их свободы, и преднамеренно идут на обострение, чтобы запустить силовой сценарий. Разумеется, на острие атаки находится и Белград, который Запад хочет дополнительно "нейтрализовать" косовоалбанскими руками", - заявила Захарова.

Она также призвала Приштину, за которой якобы "стоят ЕС и США", к прекращению "провокаций".

Стоит заметить, что конфликт между Сербией и Косово обострился из-за того, что 1 августа в силу вступают новые нормы, согласно которым косовские сербы с выданными Сербией номерными знаками на авто, должны переоформить их на знаки Косово. Кроме того, гражданам Сербии на территории частично признанного государства будут выдавать временные документы, которые заменят сербские.