Конфликт Сербии и Косово: Россия обвинила Евросоюз и США в обострении ситуации

В России считают, что конфликт Сербии и Косово якобы начался из-за "внешнего влияния" Евросоюза и США на Приштину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Лидеры косоваров знают, что сербы не останутся безучастными, когда речь идет о прямой атаке на их свободы, и преднамеренно идут на обострение, чтобы запустить силовой сценарий. Разумеется, на острие атаки находится и Белград, который Запад хочет дополнительно "нейтрализовать" косовоалбанскими руками", - заявила Захарова.
Она также призвала Приштину, за которой якобы "стоят ЕС и США", к прекращению "провокаций".
Стоит заметить, что конфликт между Сербией и Косово обострился из-за того, что 1 августа в силу вступают новые нормы, согласно которым косовские сербы с выданными Сербией номерными знаками на авто, должны переоформить их на знаки Косово. Кроме того, гражданам Сербии на территории частично признанного государства будут выдавать временные документы, которые заменят сербские.
Напомним, ранее стало известно, что вечером 31 июля 2022 года в Косовско-Митровицком округе на границе с Сербией слышны звуки стрельбы и сирены.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.