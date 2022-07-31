Конфлікт Сербії і Косово: Росія звинуватила Євросоюз та США в загостренні ситуації

У Росії вважають, що конфлікт Сербії і Косово нібито почався через "зовнішній вплив" Євросоюзу і США на Приштину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника МЗС РФ Марії Захарової.
"Лідери косоварів знають, що серби не залишаться байдужими, коли мова йде про пряму атаку на їхні свободи, і навмисно йдуть на загострення, щоб запустити силовий сценарій. Зрозуміло, на вістрі атаки знаходиться і Белград, який Захід хоче додатково "нейтралізувати" косовоалбанськими руками", - заявила Захарова.
Вона також закликала Приштину, за якою нібито "стоять ЄС і США", до припинення "провокацій".
Варто зауважити, що конфлікт між Сербією і Косово загострився через те, що 1 серпня в силу вступають нові норми, згідно з якими косовські серби з виданими Сербією номерними знаками на авто, повинні переоформити їх на знаки Косово. Крім того, громадянам Сербії на території частково визнаної держави видаватимуть тимчасові документи, які замінять сербські.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що увечері 31 липня 2022 року в Косовсько-Митровицькому окрузі на кордоні з Сербією чутні звуки стрілянини і сирени.
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