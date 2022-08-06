Конфликт в Нагорном Карабахе: Азербайджан заявил о взятии стратегической высоты

Азербайджан заявил о захвате стратегической высоты в Нагорном Карабахе - горы Буздух.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на AZERTAG .

Высота горы Буздух составляет 2374 метра. Она расположена неподалеку от села Ванк, который в свою очередь расположен на пересечении Кельбаджарского и бывшего Агдереського районов Азербайджана.

"В результате уточнений, осуществленных нашими подразделениями на территории, гора Буздух и прилегающие высоты перешли под контроль азербайджанской армии", - пишет ведомство.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что конфликт между Азербайджаном и Арменией в очередной раз обострился 3 августа.

Также недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что Россия нарушила обещание обеспечить выход армянских войск из Нагорного Карабаха до июня текущего года.

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