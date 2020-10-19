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Конфликт в Нагорном Карабахе: Алиев и Пашинян готовы провести новые переговоры

Москва , Понедельник 19 октября 2020 22:32
Конфликт в Нагорном Карабахе: Алиев и Пашинян готовы провести новые переговоры
Фото: Никол Пашинян и Ильхам Алиев (Getty Images)
Автор: Максим Зайченко

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян заявили о готовности провести новые переговоры о перемирии в Нагорном Карабахе. Обе стороны заявляют, что хотят мирно решить конфликт.

Об этом Алиев и Пашинян сказали в интервью ТАСС 19 октября.

"Нагорнокарабахский конфликт должен решаться исключительно мирным путем. И я готов приложить все необходимые усилия, чтобы достичь такого результата, в том числе и поехать, встретиться, поговорить", - сказал Пашинян.

В свою очередь, Алиев сказал, что азербайджанская сторона тоже готова "встретиться и в Москве, и в любом другом месте, для того чтобы положить конец противостоянию и найти пути урегулирования". Президент Азербайджана также заверил, что в Баку "готовы для любых контактов".

При этом он подчеркнул, что Баку готов быстро приостановить военные действия, если позиция Еревана на переговорах будет конструктивной.

Напомним, ранее Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве перемирия, которое было достигнуто 18 октября.

Также РБК-Украина писало, что Армения и Азербайджан первый раз договорились о перемирии 10 октября, но почти сразу после его начала стороны конфликта заявили о срыве договоренностей. Баку и Ереван обвиняли друг друга в обстрелах.

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