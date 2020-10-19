Конфлікт у Нагірному Карабасі: Алієв і Пашинян готові провести нові переговори

Фото: Нікол Пашинян і Ільхам Алієв (Getty Images)

Президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявили про готовність провести нові переговори про перемир'я в Нагірному Карабасі. Обидві сторони заявляють, що хочуть мирно вирішити конфлікт.

Про це Алієв і Пашинян сказали в інтерв'ю ТАСС 19 жовтня.



"Нагірнокарабаський конфлікт повинен вирішуватися виключно мирним шляхом. І я готовий докласти всі необхідні зусилля, щоб досягти такого результату, в тому числі й поїхати, зустрітися, поговорити", - сказав Пашинян.

Своєю чергою, Алієв сказав, що азербайджанська сторона теж готова зустрітися і в Москві, і в будь-якому іншому місці, для того, щоб покласти край протистоянню і знайти шляхи врегулювання". Президент Азербайджану також запевнив, що в Баку "готові для будь-яких контактів".

При цьому він підкреслив, що Баку готовий швидко припинити військові дії, якщо позиція Єревана на переговорах буде конструктивною.

Нагадаємо, раніше Вірменія та Азербайджан звинуватили один одного в зриві перемир'я, яке було досягнуто 18 жовтня.

Також РБК-Україна писало, що Вірменія та Азербайджан перший раз домовилися про перемир'я 10 жовтня, але майже одразу після його початку сторони конфлікту заявили про зрив домовленостей. Баку і Єреван звинувачували один одного в обстрілах.