Конфлікт між Шойгу, Пригожиним та Кадировим наростає: що відомо розвідці

Відповідно до наявної інформації, у середовищі вищого військового керівництва Російської Федерації наростають суперечності. Дедалі частіше звучать звинувачення у провалі спеціальної воєнної операції на адресу міністра оборони РФ Сергія Шойгу і начальника Генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова. Ті, навпаки, вважають відповідальним за всі поразки особисто Володимира Путіна. При цьому вплив на російських військових з боку найманців, зокрема "вагнерівців", зростає.

Чисельність приватних армій Путіна, а насправді бандформувань, створених, у тому числі, із засуджених за найважчі злочини, збільшується. У свою чергу, Рамзан Кадиров займається не лише своїми військами, а й створенням бізнес-мережі на тимчасово окупованих територіях України та дозволеним мародерством. Водночас регулярна армія РФ наразі складається в основному з частково мобілізованих, які несуть значні втрати на всіх напрямках зіткнення із ЗСУ.

"За нашою інформацією, відбулася неофіційна зустріч Євгена Пригожина та глави адміністрації президента РФ Антона Вайно, на якій обговорювалися невдачі росіян в Україні. Пригожин і далі наполягає на тому, що Шойгу має понести відповідальність. Та під час розмови учасники також озвучували думки про негативний вплив Путіна на перебіг війни, адже президент Росії в особистому порядку може змінити плани військових та втручатися у тактичний рівень планування", - йдеться у повідомленні ЦНС.

Нагадаємо, ще кілька років тому ПВК "Вагнер" виступала виключно як приватна компанія з надання послуг, проте зараз ситуація змінюється. Пригожин створює повноцінну армію, яку сам і очолює.

"Деградація політичних еліт РФ призводить до повернення феодальних традицій у державному управлінні. В РФ приходить момент, коли окремі політичні гравці посилюють свої власні позиції. Це стає можливим тоді, коли держава втрачає монополію на застосування сили. Активний розвиток ПВК до цього й веде", - констатують експерти ЦНС.