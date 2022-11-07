Конфликт между Шойгу, Пригожиным и Кадыровым нарастает: что известно разведке

Согласно имеющейся информации, в среде высшего военного руководства Российской Федерации нарастают противоречия. Все чаще звучат обвинения в провале специальной военной операции в адрес министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. Те, напротив, считают ответственным за все поражения лично Владимира Путина. При этом влияние на российских военных со стороны наемников, в частности "вагнеровцев", растет.

Численность частных армий Путина, а на самом деле бандформирований, созданных, в том числе, из осужденных за тяжкие преступления, увеличивается. В свою очередь, Рамзан Кадыров занимается не только своими войсками, но и созданием бизнес-сети на временно оккупированных территориях Украины и разрешенным мародерством. В то же время регулярная армия РФ в настоящее время состоит в основном из частично мобилизованных, которые несут значительные потери по всем направлениям столкновения с ВСУ.

"По нашей информации, состоялась неофициальная встреча Евгения Пригожина и главы администрации президента РФ Антона Вайно, на которой обсуждались неудачи россиян в Украине. Пригожин продолжает настаивать на том, что Шойгу должен понести ответственность. Но во время разговора участники также озвучивали мнения о негативном влиянии Путина на ход войны, ведь президент России в личном порядке может изменить планы военных и вмешиваться в тактический уровень планирования", - говорится в сообщении ЦНС.

Напомним, еще несколько лет назад ЧВК "Вагнер" выступала исключительно как частная компания по предоставлению услуг, однако сейчас ситуация меняется. Пригожин создает полноценную армию, которую сам и возглавляет.

"Деградация политических элит РФ приводит к возвращению феодальных традиций в государственном управлении. В РФ приходит момент, когда отдельные политические игроки усиливают свои собственные позиции. Это становится возможным тогда, когда государство теряет монополию на применение силы. Активное развитие ЧВК к этому и ведет", – констатируют эксперты ЦНС.