Конфлікт між поліцейськими та ветераном ЗСУ: омбудсман вимагає розслідування

Конфлікт між поліцейськими та ветераном ЗСУ

В одній із соціальних мереж з’явилося відео інциденту між співробітниками Національної поліції України та ветераном Збройних Сил України, який отримав інвалідність внаслідок участі у війні. За попередньою інформацією, конфлікт виник під час перевірки документів, коли ветеран попросив поліцейських показати свої службові посвідчення.

На резонансну ситуацію оперативно відреагував уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Я, як омбудсман України, звернувся із запитом до голови Національної поліції України щодо неупередженого розслідування цього випадку, а також для посилення контролю та неухильного дотримання вимог законодавства стосовно недопущення подібного в майбутньому" ,- наголосив омбудсман.

Дії поліції та контроль з боку омбудсмана

Органи поліції вже розпочали службове розслідування, щоб встановити всі обставини конфлікту. Омбудсман запевнив, що тримає ситуацію на особистому контролі, а також доручив слідкувати за перебігом розслідування своєму представнику у Дніпропетровській області.

Дмитро Лубінець нагадав, що ветерани ЗСУ, які захищали країну та її громадян, заслуговують на особливу повагу. Їхній внесок у безпеку й свободу держави є неоціненним, і необхідно докладати всіх зусиль, щоб подібні конфлікти не повторювалися.