Конфликт между полицейскими и ветераном ВСУ: омбудсман требует расследования

Конфликт между полицейскими и ветераном ВСУ

В одной из социальных сетей появилось видео инцидента между сотрудниками Национальной полиции Украины и ветераном Вооруженных Сил Украины, который получил инвалидность в результате участия в войне. По предварительной информации, конфликт возник во время проверки документов, когда ветеран попросил полицейских показать свои служебные удостоверения.

На резонансную ситуацию оперативно отреагировал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Я, как омбудсман Украины, обратился с запросом к председателю Национальной полиции Украины относительно беспристрастного расследования этого случая, а также для усиления контроля и неукоснительного соблюдения требований законодательства по недопущению подобного в будущем", - подчеркнул омбудсмен.

Действия полиции и контроль со стороны омбудсмена

Органы полиции уже начали служебное расследование, чтобы установить все обстоятельства конфликта. Омбудсман заверил, что держит ситуацию на личном контроле, а также поручил следить за ходом расследования своему представителю в Днепропетровской области.

Дмитрий Лубинец напомнил, что ветераны ВСУ, которые защищали страну и ее граждан, заслуживают особого уважения. Их вклад в безопасность и свободу государства неоценим, и необходимо прилагать все усилия, чтобы подобные конфликты не повторялись.