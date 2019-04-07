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Конфлікт у Лівії: більше 20 загиблих

Новини » Надзвичайні події    07.04.2019 - 21:04
Конфлікт у Лівії: більше 20 загиблих
Ілюстративне фото (twitter.com/ItalianPolitics)

Ще 27 людей отримали поранення

В результаті наступальних дій повстанців Лівійської національної армії фельдмаршала Халіфа Хафтара на Тріполі загинули понад 20 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Як повідомляється, жертвою бойових дій між повстанцям та лівійськими військовими стала щонайменше 21 людина, ще 27 осіб отримали поранення.

Крім того, повстанці Лівійської національної армії фельдмаршала Халіфа Хафтара застосували авіацію під час наступу на Тріполі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що іноземні компанії та організації почали проводити евакуацію свого персоналу з Лівії з початку наступальних дій повстанців Лівійської національної армії фельдмаршала Халіфа Хафтара на столиці країни Тріполі. Найближчим часом ООН повинна провести евакуацію з Лівії частини свого персоналу.

Як писало РБК-Україна, США виводять своїх військових з Лівії. Американські військові зазначили, що Сполучені Штати продовжують уважно стежити за ситуацією в Лівії. При цьому командувач силами морської піхоти в Африці Томас Вальдхаузер назвав становище в країні складним і непередбачуваним.

Зазначимо, 4 квітня фельдмаршал Хафтар оголосив про початок наступу на Тріполі, де розташований уряд національної згоди, а на наступний день його армія взяла під контроль аеропорт столиці, однак урядові війська його звільнили.

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