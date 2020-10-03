Конфлікт в Карабасі: при ракетній атаці на Степанакерт є жертви

Фото: обстріл в Степанакерті (facebook.com/ArmenianUnifiedInfoCenter)

В результаті обстрілу "столиці" невизнаної Нагірно-Карабахської республіки Степанакерта 2 жовтня 11 осіб отримали поранення. За попередніми даними одна людина загинула.

Про це повідомив омбудсмен Арцаха Артак Бегларян, пише Armenia today.

За його інформацією, удари по Степанакерту з ракетних засобів великого калібру були нанесені вперше. Всього протягом дня по місту було випущено 4 ракети.

В ході обстрілу серйозно постраждала будівля Служби надзвичайних ситуацій Арцаха, поранено 7 осіб з числа цивільних осіб і співробітників відомства, кілька поранених перебувають у важкому стані.

В результаті обстрілу ввечері із застосуванням 3 ракет того ж типу, були поранені принаймні 4 людини, за попередніми даними є загиблий. Два житлових будинки були серйозно пошкоджені.

Раніше повідомлялося, що збройні сили Азербайджану завдали удару з реактивної системи залпового вогню "Смерч" по місту Гадрут в Нагірному Карабасі.

Нагадаємо, Вірменія заявила про готовність почати мирні переговори з Азербайджаном.