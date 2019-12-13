Конфликт интересов. Маси Найем отказался защищать Антоненко

Скриншот: Маси Найем (Graty Me)

Компания "Миллер", учредителем которой является Найем, также не будет представлять интересы подозреваемых

Адвокат Маси Найем заявил, что был другом убитого Павла Шеремета, и поэтому не будет защищать подозреваемого в деле об убийстве журналиста музыканта Андрея Антоненко. Об этом он заявил журналистам, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Ґрати".

Найем отметил, что компания "Миллер", учредителем и юристом которой он является, также не будет представлять интересы подозреваемых.

"Наша компания не может представлять интересы подозреваемых по этому делу в связи с тем, что у нас есть конфликт интересов, поскольку Павел Шеремет был мой друг. Поэтому я не могу, к сожалению, ни в этом деле, ни делу по Инне "Пуме" (Грищенко, - ред.) защищать их", - сказал адвокат.

Однако, по его словам, у подозреваемых есть защитники, к которым присоединятся другие адвокаты.

Найем отметил, что был знаком с Антоненко-Riffmaster'ом, но даже не подозревал, что он военный.

"Виделись с ним впервые, когда в Новгородском воевали. Он приезжал даже в Авдеевскую промзону, когда мы там воевали. Я видел его исключительно с гитарой. Я вообще сейчас впервые узнал, что он был военнослужащим", - сказал адвокат.

Найем подчеркнул, что поскольку Антоненко военный, то дело должно расследовать Государственное бюро расследований, а не полиция.

Также он прокомментировал обыски в Антоненко.

"Искали что-то, что может указывать на его причастность к тому, что ему вручали как подозрение. По моему мнению, то, что мы видели, несколько странно. Например, в квартире он живет в одной комнате с дочкой, сыном и женой. В однокомнатной квартире. Это коммунальная квартира", - рассказал адвокат.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция задержала подозреваемых в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. В частности, правоохранители задержали участника боевых действий на Донбассе, военнослужащего и музыканта Андрея Антоненко.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что открытым остается вопрос относительно установления заказчика убийства Шеремета. Глава государства также выразил надежду на то, что полиция установит заказчика в ближайшее время.