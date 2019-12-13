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Конфлікт інтересів. Масі Найєм відмовився захищати Антоненка

Новини » Суспільство     13.12.2019 - 04:32
Конфлікт інтересів. Масі Найєм відмовився захищати Антоненка
Скріншот: Масі Найєм (Graty Me)

Компанія "Міллер", засновником якої є Найєм, також не буде представляти інтереси підозрюваних

Адвокат Масі Найєм заявив, що був другом вбитого Павла Шеремета, і тому не буде захищати підозрюваного у справі про вбивство журналіста музиканта Андрія Антоненка. Про це він заявив журналістам, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ґрати".

Найєм зазначив, що компанія "Міллер", засновником та юристом якої він є, також не буде представляти інтереси підозрюваних.

"Наша компанія не може представляти інтереси підозрюваних у цій справі у зв'язку з тим, що у нас є конфлікт інтересів, бо Павло Шеремет був мій друг. Тому я не можу, на жаль, ані в цій справі, ані справі по Інні "Пумі" (Грищенко, - ред.) захищати їх", - сказав адвокат.

Однак, за його словами, у підозрюваних є захисники, до яких долучаться ще й інші адвокати.

Найєм зазначив, що був знайомий із Антоненком-Riffmaster'ом, але навіть не підозрював, що він військовий.

"Бачилися з ним вперше, коли у Новгородському воювали. Він приїжджав навіть в Авдіївську промзону, коли ми там воювали. Я бачив його виключно з гітарою. Я взагалі зараз вперше дізнався, що він був військовослужбовцем", - сказав адвокат.

Найєм підкреслив, що оскільки Антоненко військовий, то справу має розслідувати Державне бюро розслідувань, а не поліція.

Також він прокоментував обшуки в Антоненка.

"Шукали щось, що може вказувати на його причетність до того, що йому вручали як підозру. На мою думку, те, що ми бачили, трохи дивно. Наприклад, у квартирі він живе в одній кімнаті з донькою, сином і дружиною. Це комунальна квартира з трьома кімнатами, але обшуки проводили лише в одній", - розповів адвокат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція затримала підозрюваних у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. Зокрема, правоохоронці затримали учасника бойових дій на Донбасі, військовослужбовця та музиканта Андрія Антоненка.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що відкритим залишається питання щодо встановлення замовника вбивства Шеремета. Глава держави також висловив надію на те, що поліція встановить замовника найближчим часом.

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Новини України Павло Шеремет
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