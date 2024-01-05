UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Конфлікт інтересів. НАЗК виявило правопорушення у діях голови Комісії з регулювання азартних ігор

Фото: НАЗК виявило правопорушення у діях голови Комісії з регулювання азартних ігор (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

НАЗК виявило у діях Голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого правопорушення, пов’язане з корупцією.

За даними агенства, Рудий вирішив помститися керівниці апарату КРАІЛ після виникнення між ними конфлікту. Тому виніс на розгляд і особисто проголосував за відкриття дисциплінарного провадження і відсторонення її від займаної посади.

НАЗК виявило в діях Голови КРАІЛ ознаки адміністративного правопорушення,
а саме - не повідомлення про реальний конфлікт інтересів, вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів.

Якщо його визнають винним, то на посадовця буде накладено адміністративне стягнення, а також його буде внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запідозрило секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва в незаконному збагаченні на більше ніж 9 млн гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАПК