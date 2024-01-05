Конфликт интересов. НАПК выявило правонарушения в действиях главы Комиссии по регулированию азартных игр

По данным агенства, Рудый решил отомстить руководительнице аппарата КРАИЛ после возникновения между ними конфликта. Поэтому вынес на рассмотрение и лично проголосовал за открытие дисциплинарного производства и отстранение ее от занимаемой должности.

НАПК выявило в действиях Председателя КРАИЛ признаки административного правонарушения,

а именно - не сообщение о реальном конфликте интересов, совершение действий или принятие решений в условиях реального конфликта интересов.

Если его признают виновным, то на чиновника будет наложено административное взыскание, а также он будет внесен в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Напомним, ранее мы сообщали, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) заподозрило секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева в незаконном обогащении на более чем 9 млн гривен.

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