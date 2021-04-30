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Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана: вопрос миротворцев не рассматривают

Новина українською → Бишкек, Душанбе , Пятница 30 апреля 2021 16:45
Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана: вопрос миротворцев не рассматривают Фото: конфликт на границе Киргизии и Таджикистана (akipress.org)
Автор: РБК-Украина

На фоне конфликта на границе Киргизии и Таджикистана стороны не рассматривают вопрос введения миротворцев. Конфликт намерены урегулировать дипломатическим путем.

Об этом на пресс-конференции заявил представитель Министерства иностранных дел Киргизии Эрмек Кыштобаев, передает akipress.org.

По его словам, вопрос введения миротворческих сил на границу с Таджикистаном не рассматривается. Он также сообщил, что Киргизия и Таджикистан не обменивались нотами протеста в связи с вооруженным конфликтом.

Напомним, ранее сообщалось, что Киргизия призвала ООН помочь уладить последствия конфликта на границе с Таджикистаном. Речь идет о том, что ООН могла бы переориентировать часть программ и проектов на устранение последствий вооруженных столкновений в Баткенской области.

Согласно актуальным данным, в конфликте на границе погибли более 30 граждан Киргизии, 123 человека получили ранения. В то же время Таджикистан пока не официально не сообщает о жертвах со своей стороны, но местные СМИ сообщают, что как минимум двух погибших в конфликте уже похоронили.

Из зоны конфликта эвакуировали несколько тысяч мирных жителей.

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