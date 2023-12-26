Конфлікт графіків. Мессі змушений обирати між Аргентиною та "Інтером Маямі" в сезоні-2024

Чемпіон світу розставлятиме пріоритети через неузгодженість календарів Major League Soccer і ФІФА. Найімовірніше, він пропустить частину поєдинків флоридських "чапель" у регулярному сезоні МЛС.

Мессі опиниться поза заявкою на мінімум 7 матчів "Інтера Маямі" через конфлікт графіків МЛС та національних команд. Аргентинець анонсував намір поїхати на Копа Амеріка-2024. Турнір відбудеться в червні-липні. Паралельно клуб Мессі проведе 5 поєдинків. Ще на два матчі нападник ризикує випасти навесні, коли "альбіселесте" гратимуть спаринги.

Раніше Мессі підписав футболку для Залужного та отримав журнал TIME з інтерв'ю генерала взамін. Перед цим аргентинець передав футболку збірної для потреб платформи UNITED24. Одноклубник чемпіона світу Сергій Кривцов розповідав про інтерес Мессі до подій в Україні.

Ліонель Мессі в 2023 році

Сезон 2022/23 аргентинець провів у складі французького "Парі Сен-Жермен". За парижан нападник відіграв 41 матч у всіх турнірах, у яких забив 21 м'яч і віддав 20 результативних передач.

Влітку Мессі підписав із "Інтером Маямі" контракт на 2,5 роки. Флоридці платитимуть аргентинцю 50-60 млн доларів за сезон. Разом із нападником лави "чапель" поповнили екс-партнери Мессі в "Барселоні" Альба та Бускетс. Вони привели "Інтер Маямі" до перемоги в Кубку ліг США та Мексики.

Зі збірною Аргентини Мессі стартував у кваліфікації до ЧС-2026. У першому турі відбору він забив єдиний м'яч у протистоянні з Еквадором (1:0). Гол зі штрафного дозволив наздогнати англійця Бекхема в списку рекордсменів стандартів.