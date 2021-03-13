Конфликт в ЕС: ряд чиновников за менее "воинственный подход" в диалоге с Россией

Некоторые из высокопоставленных чиновников в Брюсселе выступают за менее "воинственный подход" в диалоге с Россией. Лидеры Евросоюза готовятся к пересмотру стратегии в отношении РФ, которая должна быть представлена в этом месяце.
Об этом пишет Bloomberg.
Подчеркивается, что позиции некоторых чиновников привели к тому, что в ЕС наблюдаются разногласия с отдельными государствами-членами, которые выступают против изменений в политике, потому что действия России "становятся только хуже".
Указано, что 8 марта, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел встречу с послом ЕС в Москве Маркусом Эдерером.
Последний, по словам собеседника агентства, знакомого с деталями встречи, утверждал, что позиция Брюсселя в отношении РФ устарела и слишком сфокусирована на военном конфликте на Донбассе.
Посол отмечал, что Евросоюзу необходимо двигаться дальше. Он также порекомендовал Боррелю "разработать новый путь" в этом вопросе.
При этом пресс-секретарь верховного представителя ЕС в беседе с Bloomberg отказалась комментировать прошедшую в понедельник встречу.
Она отметила, что министры иностранных дел ЕС согласны с "сохранением актуальности реализации пяти руководящих принципов, а также с более широким подходом к противодействию, сдерживанию и взаимодействию с Россией там, где это необходимо".
Bloomberg отмечает, что под руководящими принципами подразумеваются полное выполнение соглашений, положивших конец крупным боевым действиям на востоке Украины, налаживание тесных связей с соседями РФ, усиление защиты от российских угроз и выборочное сотрудничество в таких вопросах, как борьба с терроризмом.
Как писало РБК-Украина, Совет Европы продлил действие санкций против 117 физических и 48 юридических лиц из РФ за агрессию против Украины. Санкции будут действовать до 15 сентября 2021 года. Впервые их ввели еще 17 марта 2014 года.
Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приветствовал решение Евросоюза о продлении санкций против России за нарушение территориальной целостности Украины. Он призвал продолжать действие санкций до прекращения российской агрессии.