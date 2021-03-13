Конфликт в ЕС: ряд чиновников за менее "воинственный подход" в диалоге с Россией

Подчеркивается, что позиции некоторых чиновников привели к тому, что в ЕС наблюдаются разногласия с отдельными государствами-членами, которые выступают против изменений в политике, потому что действия России "становятся только хуже".



Указано, что 8 марта, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел встречу с послом ЕС в Москве Маркусом Эдерером.

Последний, по словам собеседника агентства, знакомого с деталями встречи, утверждал, что позиция Брюсселя в отношении РФ устарела и слишком сфокусирована на военном конфликте на Донбассе.

Посол отмечал, что Евросоюзу необходимо двигаться дальше. Он также порекомендовал Боррелю "разработать новый путь" в этом вопросе.



При этом пресс-секретарь верховного представителя ЕС в беседе с Bloomberg отказалась комментировать прошедшую в понедельник встречу.

Она отметила, что министры иностранных дел ЕС согласны с "сохранением актуальности реализации пяти руководящих принципов, а также с более широким подходом к противодействию, сдерживанию и взаимодействию с Россией там, где это необходимо".

Bloomberg отмечает, что под руководящими принципами подразумеваются полное выполнение соглашений, положивших конец крупным боевым действиям на востоке Украины, налаживание тесных связей с соседями РФ, усиление защиты от российских угроз и выборочное сотрудничество в таких вопросах, как борьба с терроризмом.