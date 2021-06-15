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Конфликт на Донбассе является одной из крупнейших угроз евробезопасности, - ОБСЕ

Автор: Анастасия Рокитна

Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила, что конфликт на Донбассе - это одна из крупнейших угроз евробезопасности. Также она заявила о необходимости улучшить сложную гуманитарную ситуацию для гражданского населения.

Об этом глава ОБСЕ заявила во время визита на восток Украины, сообщает пресс-служба поольства Швеции в Украине.

Отмечается, что на повестке дня находится вопрос, касающиеся региональной напряженности в связи с усилением активности России на украинской границе и в Крыму, а также вопрос прекращения огня на Донбассе.

"Тот факт, что я посещаю страну во второй раз за первое полугодие этого года, демонстрирует важность, которую уделяет Швеция ситуации в Украине и вокруг нее во время своего председательства в ОБСЕ в течение этого года. Этот конфликт является одной из самых больших угроз европейской безопасности и принципам, которые приняли все страны-члены ОБСЕ", - сказала Линде.

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