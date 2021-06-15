Конфлікт на Донбасі є однією з найбільших загроз євробезпеці, - ОБСЄ

Голова Організації з безпеки і співпраці в Європі заявила, що конфлікт на Донбасі - це одна з найбільших загроз євробезпеці. Також вона заявила про необхідність поліпшити складну гуманітарну ситуацію для цивільного населення.

Про це голова ОБСЄ заявила під час візиту на схід України, повідомляє прес-служба поольства Швеції в Україні .

Зазначається, що на порядку денному перебуває питання, що стосуються регіональної напруженості в зв'язку з посиленням активності Росії на українському кордоні і в Криму, а також питання припинення вогню на Донбасі.

"Той факт, що я відвідую країну вдруге за перше півріччя цього року, демонструє важливість, яку приділяє Швеція ситуації в Україні і навколо неї під час свого головування в ОБСЄ протягом цього року. Цей конфлікт є однією з найбільших загроз європейській безпеці та принципам, які взяли всі країни-члени ОБСЄ", - сказала Лінде.