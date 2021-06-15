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Конфлікт на Донбасі є однією з найбільших загроз євробезпеці, - ОБСЄ

Автор: Анастасія Рокитна

Голова Організації з безпеки і співпраці в Європі заявила, що конфлікт на Донбасі - це одна з найбільших загроз євробезпеці. Також вона заявила про необхідність поліпшити складну гуманітарну ситуацію для цивільного населення.

Про це голова ОБСЄ заявила під час візиту на схід України, повідомляє прес-служба поольства Швеції в Україні.

Зазначається, що на порядку денному перебуває питання, що стосуються регіональної напруженості в зв'язку з посиленням активності Росії на українському кордоні і в Криму, а також питання припинення вогню на Донбасі.

"Той факт, що я відвідую країну вдруге за перше півріччя цього року, демонструє важливість, яку приділяє Швеція ситуації в Україні і навколо неї під час свого головування в ОБСЄ протягом цього року. Цей конфлікт є однією з найбільших загроз європейській безпеці та принципам, які взяли всі країни-члени ОБСЄ", - сказала Лінде.

Нагадаємо, вчора на Донбасі українські військові підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

Зазначимо, лідери G7 назвали Росію стороною конфлікту і закликали Кремль вивести війська. Там підтвердили, що підтримують нормандський формат і мінські домовленості.

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