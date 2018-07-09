Конфликт на Донбассе угрожает миру и стабильности Европы, - глава ПА ОБСЕ

Церетели подчеркнул, что конфликт на востоке Украины необходимо решать в рамках международного права

Глава Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) Георгий Церетели отметил, что конфликт на Донбассе угрожает миру и стабильности ЕС. Об этом он сказал в ходе сессии ПА ОБСЕ в Берлине, передает информационное управление Верховной рады Украины.

"Глава ПА ОБСЕ в своей речи обратил внимание присутствующих на тот факт, что кризис вокруг Украины угрожает миру и стабильности всей Европы, и что конфликт на востоке Украины необходимо решать в рамках международного права и уважения территориальной целостности Украины", - отмечается в сообщении.

Церетели подчеркнул, что тот, кто нарушает фундаментальные принципы международного права и нарушает права человека, должен быть готов ответить за свои действия.

Кроме того, глава Бундестага Вольфганг Шойбле отметил, что среди основных вызовов и угроз странам на пространстве ОБСЕ - гибридные войны, кибератаки и незаконная миграция. Шойбле отдельно отметил важность ОБСЕ для решения международных проблем.

Вице-канцлер и министр финансов Германии Олаф Шольц подчеркнул, что сегодня в Европе есть незаконные попытки изменить существующие границы силовым путем, что представляет опасность для всего континента. В этом контексте он вспомнил аннексию Крыма Российской Федерацией. Кроме того, Шольц призвал прилагать все усилия для ликвидации замороженных конфликтов в Европе.

Напомним, первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что необходимо открыть дополнительные пункты пропуска на Донбассе, а те пункты, которые существуют сейчас, должны работать круглосуточно и быть безопасными для пересечения.