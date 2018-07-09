Конфлікт на Донбасі загрожує миру і стабільності Європи, - голова ПА ОБСЄ

Церетелі підкреслив, що конфлікт на сході України необхідно вирішувати у рамках міжнародного права

Голова Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ПА ОБСЄ) Георгій Церетелі зазначив, що конфлікт на Донбасі загрожує миру і стабільності ЄС. Про це він сказав у ході сесії ПА ОБСЄ у Берліні, передає інформаційне управління Верховної ради України.

"Голова ПА ОБСЄ у своїй промові звернув увагу присутніх на той факт, що криза навколо України загрожує миру і стабільності усієї Європи, і що конфлікт на сході України необхідно вирішувати у рамках міжнародного права та поваги до територіальної цілісності України", - зазначається у повідомленні.

Церетелі наголосив, що той, хто порушує фундаментальні принципи міжнародного права та порушує права людини, має бути готовим відповісти за свої дії.

Крім того, голова Бундестагу Вольфганг Шойбле зазначив, що серед основних викликів і загроз країнам на просторі ОБСЄ - гібридні війни, кібератаки та незаконна міграція. Шойбле окремо наголосив на важливості ОБСЄ для вирішення міжнародних проблем.

Віце-канцлер і міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц підкреслив, що сьогодні у Європі є незаконні спроби змінити існуючі кордони силовим шляхом, що становить небезпеку для усього континенту. У цьому контексті він згадав анексію Криму Російською Федерацією. Крім того, Шольц закликав докладати усіх зусиль з метою ліквідації заморожених конфліктів у Європі.

Нагадаємо, перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг заявив, що необхідно відкрити додаткові пункти пропуску на Донбасі, а ті пункти, які існують зараз, повинні працювати цілодобово і бути безпечними для перетину.