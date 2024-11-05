Мовний конфлікт у київській книгарні: поліція притягнула порушника до відповідальності

У суботу, 2 листопада, у книгарні-кав'ярні у Києві стався мовний конфлікт, внаслідок якого один із чоловіків облаяв волонтерку Катерину Косецьку, а потім силою забрав у неї телефон. Поліція вже притягнула порушника до відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУНП у місті Києві.

"Під час моніторингу соціальних мереж було виявлено публікацію, де дівчина розповідає про конфлікт у кав’ярні з незнайомим чоловіком. З її слів, вона зробила зауваження відвідувачу через те, що чоловік спілкувався російською мовою та намагалася зафільмувати його на власний мобільний телефон, на що порушник відреагував агресивно та вирвав з її рук ґаджет", - йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці вже встановили особу порушника.

Зазначається, що ним виявився 44-річний мешканець Київської області, відносно якого працівники поліції склали адміністративний протокол за дрібне хуліганство (ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Також правоохоронці повідомили, що окрім складення протоколу, зібрані матеріали будуть направлені Уповноваженому із захисту державної мови для розгляду та притягнення порушника до подальшої відповідальності.

Що передувало

У суботу 2 листопада волонтерка та музикант Катерина Косецька розповіла про мовний конфлікт, який стався у книгарні-кав'ярні "Сенс".

Заклад відомий своєю проукраїнською позицією, а також тим, що його простір повністю вільний від російської мови.

Волонтерка розповіла, що конфлікт почався після того, як вона зробила зауваження відвідувачам, які розмовляли російською у закладі. Це викликало у чоловіків агресивну реакцію.

Спочатку вони облаяли Косецьку, після чого почали погрожувати її хлопцю. Після цього волонтерка хотіла задокументувати агресивну поведінку чоловіків за допомогою відео на своєму телефоні, який потім відібрав один із чоловіків. За її словами, вона намагалася повернути телефон, однак відвідувач боляче схопив її за руку.

Відео інциденту надали співробітники книгарні-кав'ярні.

За словами Косецької, чоловіків працівники поліції відпустили і не взяли свідчення у свідків.

Наразі відомо, що поліція вже склала адміністративний протокол на одного із порушників.