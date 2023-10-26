Конфіскацію російських активів планують обговорити на саміті ЄС, - Bloomberg

Лідери Євросоюзу планують обговорити конфіскацію і використання заморожених активів РФ на дводенному саміті. Він розпочався сьогодні, 26 жовтня, у Брюсселі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Підсанкційні російські активи, заморожені в Бельгії, принесли майже 3 мільярди євро прибутку. Держави Європейського союзу продовжують сперечатися про те, що робити з цими грошима", - йдеться у матеріалі.

Результати Euroclear (бельгійська фінансова компанія, яка спеціалізується на розрахунках за операціями з цінними паперами - ред.), опубліковані в четвер, показують, що іммобілізовані активи принесли 2,9 мільярда євро з моменту їхнього заморожування і до третього кварталу цього року. Очікується, що ця сума продовжуватиме зростати.

Bloomberg пише, що дані бельгійської клірингової палати, ймовірно, активізують дебати в ЄС про те, як швидко реалізувати плани щодо введення податку на непередбачені доходи стосовно прибутку, отриманого від заморожених активів російського Центрального банку.

Потім цей прибуток планують використати для відновлення України.

Тему конфіскації активів обговорять на саміті ЄС

Виконавча влада ЄС прагне швидко просуватися вперед із непередбачуваними пропозиціями, незважаючи на застереження деяких держав-членів, які хочуть діяти повільніше, і побоювання Європейського центрального банку.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн спочатку заявила, що представить план цього літа. Лідери ЄС планують обговорити цю тему на дводенному саміті, який розпочнеться в четвер у Брюсселі.

Концепцію податку на непередбачені доходи схвалили США. Більшість країн "Великої сімки" заявили, що заморожені активи не слід розблоковувати доти, доки Росія не заплатить за збитки, завдані нею Україні.

Конфіскація російських активів

Нагадаємо, що Україна разом з партнерами розробляє механізм, у рамках якого заморожені активи РФ зможуть передати Україні як компенсацію за завдані війною збитки. Для цього був створений реєстр збитків, він повинен запрацювати наступного року.

Bloomberg раніше повідомляв, що в ЄС вивчають процедуру конфіскації 200 млрд євро заморожених активів російського Центрального банку. Свої пропозиції також розробляє Єврокомісія.

Також повідомлялось, що Бельгія створить для України спеціальний фонд розміром 1,7 млрд євро. Його наповнять податками із заморожених у Бельгії російських активів.