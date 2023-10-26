Конфискацию российских активов планируют обсудить на саммите ЕС, - Bloomberg

Лидеры Евросоюза планируют обсудить конфискацию и использование замороженных активов РФ на двухдневном саммите. Он начался сегодня, 26 октября, в Брюсселе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Подсанкционные российские активы, замороженные в Бельгии, принесли почти 3 миллиарда евро прибыли. Государства Европейского союза продолжают спорить о том, что делать с этими деньгами", - говорится в материале.

Результаты Euroclear (бельгийская финансовая компания, которая специализируется на расчетах по операциям с ценными бумагами - ред.), опубликованные в четверг, показывают, что иммобилизованные активы принесли 2,9 миллиарда евро с момента их замораживания и до третьего квартала этого года. Ожидается, что эта сумма будет продолжать расти.

Bloomberg пишет, что данные бельгийской клиринговой палаты, вероятно, активизируют дебаты в ЕС о том, как быстро реализовать планы по введению налога на непредвиденные доходы в отношении прибыли, полученной от замороженных активов российского Центрального банка.

Затем эту прибыль планируют использовать для восстановления Украины.

Тему конфискации активов обсудят на саммите ЕС

Исполнительная власть ЕС стремится быстро продвигаться вперед с непредсказуемыми предложениями, несмотря на предостережения некоторых государств-членов, которые хотят действовать медленнее, и опасения Европейского центрального банка.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сначала заявила, что представит план этим летом. Лидеры ЕС планируют обсудить эту тему на двухдневном саммите, который начнется в четверг в Брюсселе.

Концепцию налога на непредвиденные доходы одобрили США. Большинство стран "Большой семерки" заявили, что замороженные активы не следует разблокировать до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, нанесенный ею Украине.

Конфискация российских активов

Напомним, что Украина вместе с партнерами разрабатывает механизм, в рамках которого замороженные активы РФ смогут передать Украине в качестве компенсации за нанесенный войной ущерб. Для этого был создан реестр ущерба, он должен заработать в следующем году.

Bloomberg ранее сообщал, что в ЕС изучается процедура конфискации 200 млрд евро замороженных активов российского Центрального банка. Свои предложения также разрабатывает Еврокомиссия.

Также сообщалось, что Бельгия создаст для Украины специальный фонд в размере 1,7 млрд евро. Его наполнят налогами с замороженных в Бельгии российских активов.