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Конфіскація активів Росії. Правова база в ЄС може з'явитися за пів року

Фото: віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

В Європейському союзі вже впродовж найближчого півріччя може з'явитися юридична база для рішення щодо конфіскації заморожених активів Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної під час телемарафону.

Стефанішина розповіла, що наразі в Україні в команді генерального прокурора створена група, яка напрацьовує єдиний алгоритм для прийняття рішення щодо конфіскації російських заморожених активів. Вона також наголосила, що наразі лідером в конфіскації активів РФ залишається ЄС, адже він об’єднує 27 країн з яких майже в кожній країні є певна частина власності, яка заморожена в рамках санкцій.

"Тому це має бути скоординований механізм... Готується правова рамка. На сьогодні в рамках "Групи семи" сформоване розуміння, що це має бути скоординований процес. Я очікую, що протягом найближчого півріччя буде сформована юридична база для такого рішення, і на майданчику Європейської комісії цей блок, який стосується конфіскації, буде частиною процесу відновлення", - пояснила віце-прем'єр.

Вона також додала, що зараз створюються відповідні фонди, де конфісковані кошти РФ також можуть акумулюватись і спрямовуватись на поточні та післявоєнні відновлення України.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, скільки в 2022 році втратили російські олігархи через санкції ЄС

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