Конференцию ООН по климату примет Мадрид

После того, как в Чили отказались от проведени конференции ООН по климату, ее согласилась принять Испания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Переговоры по изменению климата, формально известные как COP25, состоятся в период с 2 по 13 декабря, как и планировалось, но не в Сантьяго, а в Мадриде.

"Отличные новости: Мадрид проведет саммит по климату 2-13 декабря", - написал исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес, добавив, что подготовка начинается.

Представитель конвенции ООН по изменению климата Александр Сайер заявил, что правительство Испании поможет ускорить выдачу виз и создаст агентство, которое поможет организовать поездки и размещение примерно 25 тыс. человек, которые, как ожидается, примут участие.

"Я думаю, что это не было бы хорошим знаком, если бы конференция была отменена или отложена", - сказал Сайер

Напомним, ранее президент Чили Себастьян Пиньера принял решение отменить организацию саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), а также конференцию Организации Объединенных Наций (ООН) по климату, из-за массовых протестов в стране.

РБК-Украина писало, что массовые протесты в Чили начались в конце октября в связи с повышением цен на билеты в метро в Сантьяго. В результате протестов президент страны Себастьян Пиньера попросил правительство уйти в отставку.