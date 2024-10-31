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На конференції з людського виміру Формули миру заслухали повернутих з полону українців

Фото: На конференції з людського виміру Формули миру заслухали повернутих з полону українців (t.me/dashazarivna)
Автор: Олександр Мороз

В межах Міністерської конференції з людського виміру Формули миру пройшла тематичну панель зі свідченнями повернутих з депортації та полону українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника з питань комунікацій керівника Офісу президента України Дарії Зарівної.

На цій панелі учасники конференції почули свідчення людей, яким пощастило вижити в російській машині терору.

"Я б хотів, щоб ви не лише почули від нас, але й відчули, що таке бути українцем в російському полоні. Адже там, окрім фізичного, ти відчуваєш сильний психологічний тиск на свою свідомість, ментальність", - зазначив військовополонений Максим Колесніков, що провів понад 10 місяців в полоні з березня 2022 року.

Поділилася історією свого чоловіка також Катерина Єсипенко – дружина журналіста Владислава Єсипенка, який працював у Криму як позаштатний кореспондент проєкту "Крим.Реалії" та був затриманий ФСБ Росії у березні 2021 року. Він є одним з 30 журналістів, який утримується окупантами в полоні.

"Цієї зими минає четвертий рік його незаконного ув’язнення. Після затримання його катували електричним струмом, щоб отримати неправдиві покази", - зазначила Катерина Єсипенко.

Вона наголосила, що її чоловік Владислав Єсипенко "винен" лише в тому, що інформував світ про ситуацію в окупованому Криму. 

Юлія Паєвська (Тайра), взята в 2022 році в полон російськими військовими та після трьох місяців ув’язнення звільнена завдяки дипломатичним зусиллям і підтримці світової спільноти, пояснила присутнім про те, що таке катування струмом.

"Це коли твої м’язи занадто напружені. Коли твоя спина вигинається подібно луку. Це коли твої суглоби ніби вигинаються в протилежну сторону, коли зв’язки ось-ось порвуться. Коли перехоплює дихання, серце б’ється настільки швидко, що ось-ось зупиниться. Це коли ти кричиш, кричиш, кричиш, і це триває годинами", - розповіла вона.

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