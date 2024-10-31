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На конференции по человеческому измерению Формулы мира заслушали возвращенных из плена украинцев

Фото: На конференции по человеческому измерению Формулы мира заслушали возвращенных из плена украинцев (t.me/dashazarivna)
Автор: Александр Мороз

В рамках министерской конференции по человеческому измерению Формулы мира прошла тематическую панель со свидетельствами возвращенных из депортации и плена украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника по коммуникациям руководителя Офиса президента Украины Дарии Заривной.

На этой панели участники конференции услышали свидетельства людей, которым удалось выжить в российской машине террора.

"Я бы хотел, чтобы вы не только услышали от нас, но и почувствовали, что такое быть украинцем в российском плену. Там ведь, кроме физического, ты чувствуешь сильное психологическое давление на свое сознание, ментальность", - отметил военнопленный Максим Колесников, что провел более 10 месяцев в плену с марта 2022 года.

Поделилась историей своего мужа также Екатерина Есипенко – жена журналиста Владислава Есипенко, работавшего в Крыму как внештатный корреспондент проекта "Крым.Реалии" и задержанный ФСБ России в марте 2021 года. Он является одним из 30 журналистов, удерживаемых оккупантами в плену.

"Этой зимой истекает четвертый год его незаконного заключения. После задержания его пытали электрическим током, чтобы получить ложные показания", - отметила Екатерина Есипенко.

Она подчеркнула, что ее муж Владислав Есипенко "виновен" только в том, что информировал мир о ситуации в оккупированном Крыму.

Юлия Паевская (Тайра), взятая в 2022 году в плен российскими военными и после трех месяцев заключения освобождена благодаря дипломатическим усилиям и поддержке мирового сообщества, объяснила собравшимся о том, что такая пытка током.

"Это когда твои мышцы слишком напряжены. Когда твоя спина выгибается подобно луку. Это когда твои суставы будто выгибаются в противоположную сторону, когда связки вот-вот порвутся. Когда перехватывает дыхание, сердце бьется настолько быстро, что вот- вот остановится. Это когда ты кричишь, кричишь, кричишь, и это длится часами", - рассказала она.

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