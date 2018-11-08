Конференция и выставка eCommerce 2018

1 ноября состоялась самая масштабная конференция и выставка по электронной коммерции в Украине — eCommerce 2018: 5 потоков докладов, 42 стенда и 1073 участника из разных стран мира.

На 12 ежегодной конференции собрались слушатели и докладчики из Англии, Польши, Литвы, Хорватии и СНГ. Отдельная зона выставки с более 40 стендами позволила максимально продуктивно провести время и наладить партнерские связи

Организатор конференции — компания OWOX имеет многолетний опыт в сфере электронной коммерции, поэтому знает, что важно для публики.

Подготовка мероприятия началась в мае и заняла 6 месяцев активной работы. За несколько месяцев была сформирована основа программы и заполнено 70% выставки.

В этом году организаторы усовершенствовали формат мероприятия — разделили зону выставки и зону проведения докладов. Отдельно работал новый поток докладов “Решения для бизнеса”, в котором сервисные компании презентовали новые решения.

19 секций, которые охватили все направления e-commerce бизнеса: от UI/UX, аналитики до права и логистики. Формат докладов-кейсов помог раскрыть тему с двух сторон: взгляд со стороны бизнеса и взгляд со стороны агентства.

А изюминкой программы стали панельные дискуссии при участии ведущих игроков рынка e-commerce: Justin, Zammler, Укрпошта, SYNERGY, Advanter Group, Competera, Binotel, Conversion Rate Store и др.

Спикеры из Google, Yoast, GetResponse, Ольшанский и Партнеры, Ашан, Fishka, MOYO, Comfy, Укрпошта, Citrus.ua расскрыли наиболее волнующие вопросы, среди которых:

как увеличить количество удовлетворенных клиентов;

какой контент нужен, чтобы продать товар;

как построить систему мультиканальной аналитики;

будущее digital marketing

подводные камни внедрения google shopping.

Завершило мероприятие after-party в ресторане CHI. Вкусными коктейлями угощал спонсор After Party – Johnnie Walker.

Было насыщенно, ново и полезно. А пока готовятся видеозаписи докладов конференции, мы начинаем подготовку к следующей конференции.