Конференція і виставка eCommerce 2018

1 листопада відбулася наймасштабніша конференція та виставка з електронної комерції в Україні — eCommerce 2018: 5 потоків доповідей, 42 стенду і 1073 учасника з різних країн світу.

На 12 щорічній конференції зібралися слухачі та доповідачі з Англії, Польщі, Литви, Хорватії та СНД. Окрема зона виставки з понад 40 стендами дозволила максимально продуктивно провести час та налагодити партнерські зв'язки

Організатор конференції — компанія OWOX має багаторічний досвід у сфері електронної комерції, тому знає, що важливо для публіки.

Підготовка заходу почалася в травні і зайняла 6 місяців активної роботи. За кілька місяців була сформована основа програми і заповнено 70% виставки.

У цьому році організатори вдосконалили формат заходу — розділили зону виставки та зону проведення доповідей. Окремо працював новий потік доповідей "Рішення для бізнесу", в якому сервісні компанії презентували нові рішення.

19 секцій, які охопили всі напрямки e-commerce бізнесу: від UI/UX, аналітики до права і логістики. Формат доповідей-кейсів допоміг розкрити тему з двох сторін: погляд з боку бізнесу і погляд з боку агентства.

А родзинкою програми стали панельні дискусії за участю провідних гравців ринку e-commerce: Justin, Zammler, Укрпошта, SYNERGY, Advanter Group, Competera, Binotel, Conversion Rate Store і ін

Спікери з Google, Yoast, GetResponse, Вільшанський та Партнери, Ашан, Fishka, MOYO, Comfy, Укрпошта, Citrus.ua расскрыли найбільш хвилюючі питання, серед яких:

як збільшити кількість задоволених клієнтів;

який контент потрібен, щоб продати товар;

як побудувати систему мультиканальною аналітики;

майбутнє digital marketing

підводні камені впровадження google shopping.

Завершило захід after-party в ресторані CHI. Смачними коктейлями пригощав спонсор After Party – Johnnie Walker.

Було насичено, ново і корисно. А поки готуються відеозапису доповідей конференції, ми починаємо підготовку до наступної конференції.