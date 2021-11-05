Конференция “Svidomo Made. Итоги 2021” В Киеве представили кейсы ответственных украинских предприятий
20 октября состоялась конференция Svidomo Made. Итоги 2021 года. Командой проекта были представлены кейсы ответственных украинских предприятий.
В Украине тренд осознанного потребления и принципы корпоративного постоянства только набирают обороты. Однако уже сегодня в коммьюнити sustainable-предпринимателей, организованного проектом Made in Ukraine, входят более 150 предпринимателей и бизнесов из разных уголков страны. Популяризацией ответственного производства и потребления в Украине занимается проект Svidomo Made (Ответственно сделано в Украине). Это проект Общественного союза Made in Ukraine в партнерстве с Представительством Международной организации по миграции (MOM) в Украине.
На конференции 20 октября проект подвел итоги работы за год. Мероприятие состоялось в online формате, просмотреть его в записи можно на платформе YouTube по ссылке.
“Вместе с представлением кейсов наиболее ответственных бизнесов, участникам был представлен "Стандарт по корпоративной устойчивости для малых и средних предприятий". Также мы обсудили вызовы, возникшие с реальным внедрением принципов корпоративного постоянства на предприятиях. Вместе мы доказываем, что бизнес-культура в Украине может быть ответственной и эффективной, хотя и держится все это в большей степени на ценностях владельцев бизнесов”, - прокомментировала Юлия Савостина, основатель проекта Made in Ukraine.
Достижение проекта Svidomo Made за 2021 год:
- Создано комьюнити осознанных предпринимателей, в который входят более 150 бизнесов.
- Созданы комьюнити экспертов по устойчивому развитию – 10 специалистов.
- Созданы комьюнити потребителей – 800 участников, заявивших о своих намерениях относительно устойчивого производства и потребления.
- Проведены 10 бизнес-завтраков для осознанных предпринимателей (Киев, Винница, Харьков).
- Проведено 10 прямых эфиров, в которых представлены лучшие кейсы украинского малого и среднего бизнеса.
- Разработан Стандарт по корпоративной устойчивости для малых и средних предприятий (около 3-х месяцев эксперты проекта работали над разработкой стандарта, в котором отражены как лучшие мировые практики, так и требования украинского законодательства и адаптированы именно для малого и среднего бизнеса).
- Проведено 15 добровольных и бесплатных визитов экспертных групп к украинскому бизнесу с целью предоставления рекомендаций и сертификации знаком качества Svidomo Made. Наличие знака качества Svidomo Made на товарах для потребителей является гарантией того, что компания ответственно относится к окружающей среде и своим работникам, а для производителей является знаком принадлежности к новому тренду устойчивого производства и потребления (sustainable production and consumption) и гарантией, что их бренд будет ассоциироваться с честным трудом, надежностью и открытостью.
- Награждено знаком качества Svidomo Made две компании: "Delamark" и "Green Max".
- Командой проекта проведено 60 часов на производствах компаний.
- Проведен глубокий социологический опрос. Выборка 800 опрошенных. Просмотреть полную его версию можно по ссылке.
Напомним, проект Svidomo Made реализуется при финансовой поддержке Фонда международного развития МОМ (IDF) и Агентства Соединенных Штатов Америки по международному развитию (USAID). Проект объединяет сообщество украинских производителей и потребителей, придерживающихся принципов устойчивого предпринимательства по 6 направлениям:⠀
- уважение прав человека;
- достойная оплата труда;
- безопасные условия рабочего места;
- отказ от детского и принудительного труда;
- защита и сохранение окружающей среды;
- прозрачность цепей снабжения.
Больше о проекте и его деятельности: http://madeinukraine.org/festival/svidom