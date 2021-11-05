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Конференция “Svidomo Made. Итоги 2021” В Киеве представили кейсы ответственных украинских предприятий

Новина українською →
Пятница 05 ноября 2021 15:45
Конференция “Svidomo Made. Итоги 2021” В Киеве представили кейсы ответственных украинских предприятий

20 октября состоялась конференция Svidomo Made. Итоги 2021 года. Командой проекта были представлены кейсы ответственных украинских предприятий.

В Украине тренд осознанного потребления и принципы корпоративного постоянства только набирают обороты. Однако уже сегодня в коммьюнити sustainable-предпринимателей, организованного проектом Made in Ukraine, входят более 150 предпринимателей и бизнесов из разных уголков страны. Популяризацией ответственного производства и потребления в Украине занимается проект Svidomo Made (Ответственно сделано в Украине). Это проект Общественного союза Made in Ukraine в партнерстве с Представительством Международной организации по миграции (MOM) в Украине.

Конференция “Svidomo Made. Итоги 2021” В Киеве представили кейсы ответственных украинских предприятий

На конференции 20 октября проект подвел итоги работы за год. Мероприятие состоялось в online формате, просмотреть его в записи можно на платформе YouTube по ссылке.

“Вместе с представлением кейсов наиболее ответственных бизнесов, участникам был представлен "Стандарт по корпоративной устойчивости для малых и средних предприятий". Также мы обсудили вызовы, возникшие с реальным внедрением принципов корпоративного постоянства на предприятиях. Вместе мы доказываем, что бизнес-культура в Украине может быть ответственной и эффективной, хотя и держится все это в большей степени на ценностях владельцев бизнесов”, - прокомментировала Юлия Савостина, основатель проекта Made in Ukraine.

Конференция “Svidomo Made. Итоги 2021” В Киеве представили кейсы ответственных украинских предприятий

Достижение проекта Svidomo Made за 2021 год:

  1. Создано комьюнити осознанных предпринимателей, в который входят более 150 бизнесов.
  2. Созданы комьюнити экспертов по устойчивому развитию – 10 специалистов.
  3. Созданы комьюнити потребителей – 800 участников, заявивших о своих намерениях относительно устойчивого производства и потребления.
  4. Проведены 10 бизнес-завтраков для осознанных предпринимателей (Киев, Винница, Харьков).
  5. Проведено 10 прямых эфиров, в которых представлены лучшие кейсы украинского малого и среднего бизнеса.
  6. Разработан Стандарт по корпоративной устойчивости для малых и средних предприятий (около 3-х месяцев эксперты проекта работали над разработкой стандарта, в котором отражены как лучшие мировые практики, так и требования украинского законодательства и адаптированы именно для малого и среднего бизнеса).
  7. Проведено 15 добровольных и бесплатных визитов экспертных групп к украинскому бизнесу с целью предоставления рекомендаций и сертификации знаком качества Svidomo Made. Наличие знака качества Svidomo Made на товарах для потребителей является гарантией того, что компания ответственно относится к окружающей среде и своим работникам, а для производителей является знаком принадлежности к новому тренду устойчивого производства и потребления (sustainable production and consumption) и гарантией, что их бренд будет ассоциироваться с честным трудом, надежностью и открытостью.
  8. Награждено знаком качества Svidomo Made две компании: "Delamark" и "Green Max".
  9. Командой проекта проведено 60 часов на производствах компаний.
  10. Проведен глубокий социологический опрос. Выборка 800 опрошенных. Просмотреть полную его версию можно по ссылке.

Конференция “Svidomo Made. Итоги 2021” В Киеве представили кейсы ответственных украинских предприятий

Конференция “Svidomo Made. Итоги 2021” В Киеве представили кейсы ответственных украинских предприятий

Напомним, проект Svidomo Made реализуется при финансовой поддержке Фонда международного развития МОМ (IDF) и Агентства Соединенных Штатов Америки по международному развитию (USAID). Проект объединяет сообщество украинских производителей и потребителей, придерживающихся принципов устойчивого предпринимательства по 6 направлениям:⠀

  • уважение прав человека;
  • достойная оплата труда;
  • безопасные условия рабочего места;
  • отказ от детского и принудительного труда;
  • защита и сохранение окружающей среды;
  • прозрачность цепей снабжения.

Больше о проекте и его деятельности: http://madeinukraine.org/festival/svidom

Конференция “Svidomo Made. Итоги 2021” В Киеве представили кейсы ответственных украинских предприятийКонференция “Svidomo Made. Итоги 2021” В Киеве представили кейсы ответственных украинских предприятий

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