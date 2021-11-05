Конференція “Svidomo Made. Підсумки 2021” В Києві представили кейси відповідальних українських підприємств

20 жовтня відбулася конференція “Svidomo Made. Підсумки 2021”. Командою проекту було представлено кейси відповідальних українських підприємств.

В Україні тренд усвідомленого споживання та принципи корпоративної сталості лише набирає оберти. Проте вже сьогодні до ком’юніті sustainable-підприємців, організованого проектом Made in Ukraine, входять більше 150 підприємців та бізнесів з різних куточків країни. Популяризацією відповідального виробництва і споживання в Україні займається проект «Svidomo Made (Відповідально зроблено в Україні)». Це проект Громадської спілки «Made in Ukraine» в партнерстві з Представництвом Міжнародної організації з міграції (MOM) в Україні.

На конференції 20 жовтня проект підвів підсумки роботи за рік. Захід відбувся в online-форматі, переглянути його в записі можна платформі YouTube за посиланням.

“На рівні з оголошенням кейсів найбільш відповідальних бізнесів, учасникам було презентовано “Стандарт із корпоративної сталості для малих та середніх підприємств”. Також ми обговорили виклики, що виникли із реальним впровадженням принципів корпоративної сталості на підприємствах. Разом ми доводимо, що бізнес-культура в Україні може бути відповідальною і ефективною, хоча і тримається все це наразі більшою мірою на цінностях власників бізнесів” - прокоментувала Юлія Савостіна, засновниця проекту Made in Ukraine.

Досягнення проекту “Svidomo Made” за 2021 рік:

Створено ком'юніті свідомих підприємців, до якого входять більше 150 бізнесів. Створено ком'юніті експертів зі сталого розвитку – 10 фахівців. Створено ком'юніті споживачів – 800 учасників, які заявили про свої наміри щодо сталого виробництва та споживання. Проведено 10 бізнес-сніданків для свідомих підприємців (Київ, Вінниця, Харків). Проведено 10 прямих ефірів, в яких презентовано кращі кейси українського малого та середнього бізнесу. Розроблено Стандарт із корпоративної сталості для малих та середніх підприємств (близько 3-х місяців експерти проєкту працювали над розробкою стандарту, в якому відображені як найкращі світові практики, так і вимоги українського законодавства і який адаптований саме для малого та середнього бізнесу. Проведено 15 добровільних та безкоштовних візитів експертних груп до українського бізнесу з метою надання рекомендації та сертифікації знаком якості Svidomo Made. Наявність знаку якості Svidomo Made на товарах для споживачів є гарантією того, що компанія відповідально ставиться до навколишнього середовища та своїх працівників, а для виробників є знаком приналежності до нового тренду сталого виробництва та споживання (sustainable production and consumption), та гарантією, що їхній бренд асоціюватиметься із чесною працею, надійністю та відкритістю. Нагороджено знаком якості Svidomo Made 2 компанії: “Delamark” та “Green Max”. Командою проекту проведено 60 годин на виробництвах компаній. Проведено глибинне соціологічне опитування. Вибірка 800 опитаних. Переглянути повну версію можна за посиланням .

Нагадаємо, проєкт Svidomo Made реалізується за фінансової підтримки Фонду міжнародного розвитку МОМ (IDF) та Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку (USAID). Та об’єднує спільноту українських виробників та споживачів, що дотримуються принципів сталого підприємництва за 6 напрямками:⠀

повага до прав людини;

гідна оплата праці;

безпечні умови робочого місця;

відмова від дитячої та примусової праці;

захист та збереження довкілля;

прозорість ланцюгів постачання.

Більше про проект та його діяльність: http://madeinukraine.org/festival/svidom