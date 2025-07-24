Конференція Collagen Wave 2.0 у Києві: деталі виступу доктора Олександра Туркевича

У Києві відбулася масштабна науково-практична конференція Collagen Wave 2.0 від компанії ЕМЕТ , яка зібрала провідних фахівців у галузі естетичної медицини, дерматології та регенеративної терапії. Основною метою заходу стало обговорення сучасних підходів до стимуляції колагеногенезу, застосування біосумісних матеріалів та новітніх технологій для довготривалого омолодження та відновлення тканин шкіри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз.

Особливу увагу привернув виступ доктора Олександра Туркевича, який представив нове бачення полікапролактону. Він провів глибоку аналітику ефективності, нових векторів застосування та клінічних результатів - для лікарів, які мислять стратегічно. Про що саме був виступ Олександра Туркевича на Collagen Wave 2.0, розповімо далі.

Інноваційний виступ Олександра Туркевича

У своїй доповіді доктор Туркевич зосередився на біологічних і біохімічних механізмах, що лежать в основі стимуляції колагену та ремоделювання позаклітинного матриксу під впливом полікапролактону. Враховуючи сучасні тенденції у регенеративній медицині, він підкреслив важливість використання біосумісних матеріалів, здатних активізувати внутрішні ресурси організму для довготривалого омолодження та відновлення структури шкіри.

Механізми дії полікапролактону

Полікапролактон (PCL) - це біорозкладний полімер, який широко застосовується у медичній практиці завдяки своїй високій біосумісності, безпеці та здатності стимулювати природні процеси регенерації тканин. В сфері естетичної медицини PCL виступає не лише як наповнювач або стимулятор колагену, а й як активний індуктор ремоделювання позаклітинного матриксу.

Основні механізми дії PCL включають:

Стимуляція фібробластів . Мікросфери полікапролактону з розміром часток 25-50 µm сприяють активації фібробластів - клітин, відповідальних за синтез колагену типів I і III. Це забезпечує формування нових структурованих колагенових волокон, що підвищують щільність і еластичність шкіри.

. Мікросфери полікапролактону з розміром часток 25-50 µm сприяють активації фібробластів - клітин, відповідальних за синтез колагену типів I і III. Це забезпечує формування нових структурованих колагенових волокон, що підвищують щільність і еластичність шкіри. Активація стовбурових клітин . У дослідженнях було показано, що PCL сприяє експресії маркерів CD34 і CD117 (c-Kit), що свідчить про активацію стовбурових клітин дерми. Це відкриває можливості для більш глибокого відновлення тканин і довготривалого ефекту.

. У дослідженнях було показано, що PCL сприяє експресії маркерів CD34 і CD117 (c-Kit), що свідчить про активацію стовбурових клітин дерми. Це відкриває можливості для більш глибокого відновлення тканин і довготривалого ефекту. Формування нових судин . Під впливом PCL активуються процеси ангіогенезу - утворення нових кровоносних судин, що покращує мікроциркуляцію і живлення тканин, сприяючи їх швидкому відновленню.

. Під впливом PCL активуються процеси ангіогенезу - утворення нових кровоносних судин, що покращує мікроциркуляцію і живлення тканин, сприяючи їх швидкому відновленню. Біодеградація і тривалість ефекту. Мікросфери PCL поступово розщеплюються під дією ферментативних процесів, що забезпечує пролонговану стимуляцію синтезу колагену без запальних реакцій або утворення гранульом.

Ellansé: революція в омолодженні та регенерації шкіри з природним ефектом

Ellansé - унікальний дермальний філер на основі полікапролактону (PCL), поєднаний з гелем на базі карбоксиметилцелюлози (КМЦ), який поєднує миттєву волюмізацію з довгостроковою стимуляцією синтезу власного колагену.

Його унікальність полягає у тому, що він не просто заповнює зморшки або дефекти шкіри, а й усуває їхні причини - стимулюючи природні процеси омолодження.

Мікросфери PCL розміром 25-50 мкм стимулюють вироблення колагену І та III типів, забезпечуючи довготривале омолодження та відновлення шкіри. Гель-носій з КМЦ рівномірно розподіляє мікросфери, сприяючи їх стабільній інтеграції та високій біосумісності.

Переваги Ellansé полягають у активізації процесів регенерації, що не лише заповнює зморшки, а й стимулює неоколагенез, підвищуючи щільність і пружність шкіри. Це сучасний метод довготривалого омолодження з швидким ефектом і тривалим покращенням якості шкіри.

Завдяки цим властивостям полікапролактон відкриває нову еру в регенеративній медицині, активуючи природні механізми відновлення без запалень. Його потенціал виходить за межі косметології, бо він використовується у загоєнні ран, тканинній інженерії та реконструктивній хірургії.

Інноваційний підхід до омолодження: дослідження доктора про потенціал PCL у регенеративній терапії

Виступ доктора Олександра Туркевича підкреслив важливість застосування PCL у комплексному підході до омолодження шкіри та регенеративної терапії – активізація внутрішніх ресурсів організму для самовідновлення замість пасивного заповнення дефектів або тимчасового коригування зовнішніх ознак старіння.

Конференція Collagen Wave 2.0 стала платформою для обміну передовими знаннями щодо застосування біоматеріалів в естетичній та регенеративній медицині. Виступ Олександра Туркевича особливо виділявся глибоким аналізом механізмів дії полікапролактону - матеріалу з високим потенціалом для стимуляції природних процесів оновлення тканин шкіри.