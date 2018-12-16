На конференції ООН з клімату погодили заходи з Паризької угоди

Фото: Конференція ООН з клімату (enb.iisd.org)

Найбільше дискутували щодо методики розрахунків при торгівлі квотами на шкідливі викиди

У польському Катовіце учасники 24-ї Всесвітньої конференції ООН з питань захисту клімату ухвалили пакет заходів для реалізації Паризької угоди з клімату. Про це повідомив увечері в суботу, 15 грудня, голова конференції Міхал Куртика, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Представники близько 200 країн, зокрема, домовилися про прозорі правила визначення та норми концентрації вуглекислого газу в атмосфері, щоб можна було синхронізувати діяльність держав у боротьбі зі зміною клімату.

Серйозна дискусія розгорнулася навколо методики розрахунків під час торгівлі квотами на шкідливі викиди, через що завершення саміту, запланованого на 14 грудня, перенесли.

"Ми повинні подбати про те, щоб Земля залишалася придатною для проживання. І відповідає за це наше покоління", - заявила під час фінальних дискусій міністр охорони навколишнього середовища ФРН Свенья Шульце.

Нагадаємо, раніше учасників Паризької кліматичної угоди закликали щонайменше втричі скоротити обсяги викидів вуглекислого газу (СО2), щоб запобігти кліматичній катастрофі.

Мета угоди з клімату, укладеної в Парижі в 2015 році, - утримати глобальне потепління від підвищення середньої глобальної температури на 2 градуси Цельсія, а по можливості зупинити його на рівні 1,5 градуса.