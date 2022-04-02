"Конец русского мира". Мукачево переименует названные в честь россиян улицы

В Мукачево намерены переименовать все улицы, названные в честь российских деятелей. Улицы получат имена погибших на войне героев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Мукачевского городского совета.

Сообщается, что проект будет проработан на комиссии по вопросам сохранения исторического наследия, наименования и переименования улиц, установления памятных знаков на территории населенных пунктов и вынесен на заседание сессии городского совета Мукачево.

"Предлагается назвать эти улицы в честь погибших Героев на российско-украинской войне, видных деятелей города, области, страны", - отметил мэр Андрей Балога.