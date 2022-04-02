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"Конец русского мира". Мукачево переименует названные в честь россиян улицы

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Мукачево, Суббота 02 апреля 2022 10:46
"Конец русского мира". Мукачево переименует названные в честь россиян улицы Фото: мэр Мукачево Андрей Балога (mukachevo-rada.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

В Мукачево намерены переименовать все улицы, названные в честь российских деятелей. Улицы получат имена погибших на войне героев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Мукачевского городского совета.

Сообщается, что проект будет проработан на комиссии по вопросам сохранения исторического наследия, наименования и переименования улиц, установления памятных знаков на территории населенных пунктов и вынесен на заседание сессии городского совета Мукачево.

"Предлагается назвать эти улицы в честь погибших Героев на российско-украинской войне, видных деятелей города, области, страны", - отметил мэр Андрей Балога.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве появилась Мариупольская улица вместо Московской.

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