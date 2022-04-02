ru ua
Сб, 02 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Кінець русского мира". Мукачево перейменує названі на честь росіян вулиці

Новость на русском →
Мукачево, Субота 02 квітня 2022 10:46
"Кінець русского мира". Мукачево перейменує названі на честь росіян вулиці Фото: мер Мукачева Андрій Балога (mukachevo-rada.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

У Мукачеві мають намір перейменувати всі вулиці, названі на честь російських діячів. Вулиці отримають імена загиблих на війні героїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Мукачівської міської ради.

Повідомляється, що проект буде опрацьовано на комісії з питань збереження історичної спадщини, найменування та перейменування вулиць, встановлення пам'ятних знаків на території населених пунктів та винесено на засідання сесії міської ради Мукачева.

"Пропонується назвати ці вулиці на честь загиблих героїв на російсько-українській війні, видатних діячів міста, області, країни", - зазначив мер Андрій Балога.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Миколаєві з'явилася Маріупольська вулиця замість Московської.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мукачево Війна Росії проти України
NEWS
38-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
38-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою