Конец монополии: как новый Европарламент повлияет на отношения Украины и ЕС

В Европарламенте после выборов изменилась расстановка сил (European Parliament)

Жители 28 стран ЕС избрали новый Европарламент. Крайне правые партии, многие из которых занимают пророссийскую позицию, увеличили свой вес в Страсбурге и Брюсселе на следующие пять лет. Максимальные потери продемонстрировали две центристские партии, ранее доминировавшие в Европарламенте. Впрочем, несмотря на это, поддержка Украины со стороны евродепутатов может усилиться.

Для самого Евросоюза эти выборы знаменуют период жесткой политической борьбы, причем не только за должности, в первую очередь главы Еврокомиссии. Не менее турбулентные времена ожидают и ряд стран ЕС. Подробности – в материале РБК-Украина.

Смена триумфаторов

Пока внимание в Украине было приковано к первым президентским назначениям Владимира Зеленского и указу о роспуске Верховной рады, европейцы избрали новый Европарламент. Судя по предварительным результатам, становится очевидно, что теперь соотношение сил в нем кардинально изменится. В то же время итоги выборов, прошедших в 28 странах ЕС 23-26 мая, не оправдали как многих ожиданий, так и не подтвердили множество опасений.

До сих пор в Европарламенте тон задавали правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) и левоцентристские социал-демократы. На этих выборах они потеряли большинство из 751 места в Европарламенте. Пока еще окончательный результат не объявлен, но по нынешним данным, ЕНП получает 180 мандатов, а социал-демократы – 146.

Если предыдущие выборы 2014 года стали триумфом евроскептиков, то сейчас многие опасались победы правых радикалов и популистов. Этому способствовал успех партии "Лига" во главе с вице-премьером Италии Маттео Сальвини. В итоге так называемый "альянс Сальвини" может претендовать почти на 70 мест в новом созыве. Но это произойдет только, если к его проекту действительно присоединятся все партии нынешней фракции "Европа наций и свободы", вместе с французским "Национальным объединением" Марин Ле Пен, а также другие политсилы, например "Альтернатива для Германии". Впрочем, до сих пор евроскептики и крайне правые политсилы ни слаженностью действий, ни единством в Европарламенте не отличались.

Негативную роль для "альянса Сальвини" сыграл скандал в Австрии. За неделю до выборов СМИ опубликовали видеозапись 2017 года на Ибице, на которой лидер праворадикальной Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе разговаривает с мнимой племянницей российского олигарха. В обмен на помощь во время национальной предвыборной кампании он обещает ей госзаказы и другую поддержку государства в развитии бизнеса. В итоге Штрахе подал в отставку. А правящая коалиция в Австрии, в которую входила его партия, развалилась. В результате на выборах в Европарламент АПС получила лишь 17%, тогда как опросы прогнозировали ей до 25%.

Таким образом, вместо правопопулистов "победителями дня" оказались две другие европейские партии. Одна из них – Зеленые, которые теперь расширят свои ряды до почти 70 парламентариев. Свою роль в этом сыграли "Пятницы ради будущего" – марши школьников, требующих настоящей борьбы с изменениями климата. Эти демонстрации проходили регулярно во многих европейских городах и поспособствовали тому, что защита окружающей среды стала одной из центральных тем кампании. Лидер социалистов Франс Тиммерманс даже призвал во время предвыборных дебатов: "Голосуйте за Зеленых". При этом он поспешил уточнить, что "зеленая политика" не является собственностью партии Зеленых.

Ослабление двух основных центристских партий помогло и либералам завоевать много голосов, в частности, в Испании и Великобритании. Больше всего мест они получили во Франции, где блок президента Эмманюэля Макрона хоть и не смог занять первое место, но все же проведет в новый созыв не менее 20 евродепутатов. Благодаря этому новая либеральная фракция уверенно удерживает третье место с почти 110 мандатами.

"Проукраинское большинство"

Все еще действующий созыв Европарламента стабильно поддерживал Киев и в реализации реформ, и в противостоянии агрессии РФ в отношении нашей страны, и в препятствовании строительству нового российского газопровода "Северный поток-2".

Новое соотношение сил может оказаться для Украины еще более выгодным, хотя многое зависит от позиции отдельных евродепутатов. Фракции, входившие в такое "проукраинское большинство", набирают сейчас более 560 мандатов. Внутри него свое влияние усилили либералы и Зеленые, выступающие за более активную поддержку Украины, например, в вопросе сохранения транзита российского газа по украинской ГТС. А социал-демократы, поддерживающие более мягкий курс в отношении Москвы, наоборот, потеряли в весе.

Впрочем, в Украине из-за внутренних политических событий выборы в Европарламент оказались далеко не в центре внимания. Аналогично не играл значительной роли "украинский вопрос" и в европейской предвыборной кампании. И даже России не было среди главных тем этих выборов, хотя Владимира Путина время от времени и вспоминали в негативной ключе.

Но внешняя политика беспокоит ЕС. Европейский политический класс ощущает себя зажатым в треугольнике: с одной стороны – Россия, грубо нарушающая нормы международного права, с другой стороны – Китай, все более проявляющий амбиции в политической и экономической экспансии. С третьей – США под руководством Дональда Трампа, на которые Евросоюз больше не может полагаться как на безоговорочного союзника.

Именно поэтому в ходе кампании европейские политики обсуждали, как увеличить политическое влияние Евросоюза на мировой арене. Одно из предложений – европейская армия – выглядит маловероятным. Пока же ЕНП предлагает, например, создать кибербригаду для защиты от хакеров, в том числе, и от российских.

В предчувствии конфликта

Но, если для Украины новый состав Европарламента выгоден, то в самом ЕС результаты выборов могут привести к серьезному конфликту. После избрания новый парламент участвует в формировании следующей Еврокомиссии. И не только потому, что утверждает ее состав.

В 2014 году на выборах евродепутатов ввели систему на подобие той, что действует в Германии. А именно: каждая партия может определить своего кандидата на пост президента Еврокомиссии. Идея состояла в том, что один известный политик, представляющий партию, будет служить ее лицом во всех 28 странах, и, таким образом, внимание к европейским выборам возрастет.

Пять лет назад Еврокомиссию возглавил кандидат от ЕНП, набравшей больше всего мандатов. Им был ветеран люксембургской политики Жан-Клод Юнкер. В этот раз большинство партий тоже избрало своих кандидатов на пост президента Еврокомиссии. Исходя из того, что ЕНП опять набрала больше голосов, чем другие, то хорошие шансы должны быть у ее лидера – немца Манфреда Вебера. Во время кампании он не скупился на острые заявления в адрес России. Например, он категорически выступает против "Северного потока-2". Несмотря на то, что такую позицию разделяют далеко не все его однопартийцы из немецкой партии ХДС/ХСС.

Хотя за плечами у Вебера и есть 15-летний стаж работы евродепутатом, не в его пользу говорит отсутствие опыта работы в правительстве либо Еврокомиссии. Кроме того, как ЕНП в целом, так и его родная партия показали довольно слабые результаты - блок ХДС/ХСС не смог набрать и 30%.

Не лучше ситуация и у кандидата от социал-демократов Франса Тиммерманса, который не скупился на критику как Трампа, так и Путина. Несмотря на опыт работы вице-президентом Еврокомиссии, а также то, что его родная партия заняла первое место в Нидерландах, все же мечта Тиммерманса о левой и центристской коалиции в Европарламенте оказалась невозможной даже арифметически.

Впрочем, выдвигает кандидатуру на пост главы Еврокомиссии Европейский Совет, то есть, главы государств и правительств стран Евросоюза. И они уже указали, что не обязаны предлагать кого-либо из этих официальных кандидатов. Среди других вариантов – еврокомиссар по вопросам конкуренции датчанка Маргрете Вестагер, за которой стоит европейская партия либералов, а также француз Мишель Барнье, который из-за участия в переговорах по Brexit не смог побороться за кандидатуру ЕНП. На прошлой неделе Макрон, партия которого собирается присоединиться к либералам, дал понять, что может поддержать своего соотечественника Барнье.

В ночь после выборов и Вебер, и лидеры Зеленых бескомпромиссно заявили, что их фракции будут голосовать только за кандидата, прошедшего всю кампанию и представившего себя и свою программу избирателям до того, как они проголосовали. Таким образом, вероятно, именно должность президента Еврокомиссии станет очередным "полем битвы" между государствами ЕС и новым Европарламентом.

"То, чем я занималась – это разрушение монополий… И это то, что избиратели сделали сегодня: монополия власти разрушена", - охарактеризовала эти выборы поздно вечером 26 мая Маргрете Вестагер, очевидно, имея в виду результаты ЕНП и социал-демократов.

В итоге ЕС ожидают турбулентные времена. И не только из-за дележа портфелей. В Греции премьер Алексис Ципрас еще в воскресенье, 26 мая, высказал намерение просить о роспуске парламента. Уже в понедельник парламент Австрии отправил в отставку правительство из-за скандального видео на Ибице. И это, несмотря на то, что ранее из его состава вышли все министры АПС. Во Франции Макрон лишь частично смог восстановить свою популярность после протестов "желтых жилетов". А в Германии опять начались разговоры о возможном развале правящей коалиции и последующих перевыборах.