Конец карантина? Конец войны? Восстание мэров? - Сегодня в 21.00 в Свободе Слова Савика Шустера

Действительно ли страна готова к смягчению карантина? Как Украина должна отмечать окончание Второй мировой войны в Европе? Почему мэры некоторых крупных городов бойкотируют решение центральной власти?

Чем на самом деле дышит страна – в “Свободе слова Савика Шустера” в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале “Украина” и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Леонид Кравчук, Президент Украины (1991-1994);

Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины;

Виктор Ляшко, заместитель министра здравоохранения Украины;

Украинские врачи, которые вернулись из Италии;

Давид Арахамия, глава фракции партии “СЛУГА НАРОДА”;

Петр Порошенко, Президент Украины (2014-2019), лидер партии “Европейская солидарность”;

Святослав Вакарчук, лидер партии “Голос”;

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии “Оппозиционная платформа - За жизнь”;

Виталий Кличко, мэр Киева;

Борис Филатов, мэр Днепра;

Андрей Садовой, мэр Львова;

Они говорят, а решает народ.