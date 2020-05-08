Кінець карантину? Кінець війни? Повстання мерів? - Сегодня в 21.00 в Свободе Слова Савика Шустера

Чи дійсно країна готова до пом'якшення карантину? Як Україна повинна відзначати закінчення Другої світової війни в Європі? Чому мери деяких великих міст бойкотують рішення центральної влади?
Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.
Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.
Гості студії:
Леонід Кравчук, Президент України (1991-1994);
Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України;
Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров’я України;
Українські лікарі, які повернулися з Італії;
Давид Арахамія, голова фракції партії “Слуга народу”;
Петро Порошенко, Президент України (2014-2019), лідер партії “Європейська солідарність”;
Святослав Вакарчук, лідер партії “Голос”;
Юрій Бойко, співголова фракції партії “Опозиційна платформа - За життя”;
Віталій КЛИЧКО, міський голова Києва;
Борис Філатов, міський голова Дніпра;
Андрій Садовий, міський голова Львова;
Вони говорять, а вирішує народ.