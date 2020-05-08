Конец карантина? Конец войны? Восстание мэров? - Сегодня в 21.00 в Свободе Слова Савика Шустера

Действительно ли страна готова к смягчению карантина? Как Украина должна отмечать окончание Второй мировой войны в Европе? Почему мэры некоторых крупных городов бойкотируют решение центральной власти?
Чем на самом деле дышит страна – в “Свободе слова Савика Шустера” в пятницу в 21:00.
Смотрите на телеканале “Украина” и в интернете @shusteronline.
Гости студии:
Леонид Кравчук, Президент Украины (1991-1994);
Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины;
Виктор Ляшко, заместитель министра здравоохранения Украины;
Украинские врачи, которые вернулись из Италии;
Давид Арахамия, глава фракции партии “СЛУГА НАРОДА”;
Петр Порошенко, Президент Украины (2014-2019), лидер партии “Европейская солидарность”;
Святослав Вакарчук, лидер партии “Голос”;
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии “Оппозиционная платформа - За жизнь”;
Виталий Кличко, мэр Киева;
Борис Филатов, мэр Днепра;
Андрей Садовой, мэр Львова;
Они говорят, а решает народ.