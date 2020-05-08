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Кінець карантину? Кінець війни? Повстання мерів? - Сегодня в 21.00 в Свободе Слова Савика Шустера

Новини » Прес-релізи     08.05.2020 - 10:45
Кінець карантину? Кінець війни? Повстання мерів? - Сегодня в 21.00 в Свободе Слова Савика Шустера

Чи дійсно країна готова до пом'якшення карантину? Як Україна повинна відзначати закінчення Другої світової війни в Європі? Чому мери деяких великих міст бойкотують рішення центральної влади?

Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Леонід Кравчук, Президент України (1991-1994);

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України;

Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров’я України;

Українські лікарі, які повернулися з Італії;

Давид Арахамія, голова фракції партії “Слуга народу”;

Петро Порошенко, Президент України (2014-2019), лідер партії “Європейська солідарність”;

Святослав Вакарчук, лідер партії “Голос”;

Юрій Бойко, співголова фракції партії “Опозиційна платформа - За життя”;

Віталій КЛИЧКО, міський голова Києва;

Борис Філатов, міський голова Дніпра;

Андрій Садовий, міський голова Львова;

Вони говорять, а вирішує народ.

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