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Конец истории. Ever Given покинул Суэцкий канал

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Египет, Среда 07 июля 2021 17:10
Конец истории. Ever Given покинул Суэцкий канал Фото: Ever Given покинул Суэцкий канал (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Почти через три месяца, контейнеровоз Ever Given покинул Суэцкий канал после его блокировки. Суд города Исмаил освободил судно из-под ареста.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Стоит отметить, что управление Суэцкого канала требовало от компании судна Evergreen Marine компенсацию в размере 916 млн долларов, однако через некоторое время сумма снизилась до 550 млн.

После подписания соглашения и снятия якоря, контейнеровоз пройдет в сторону Средиземного моря в сопровождении двух буксиров и лоцманов.

Отметим, что Суэцкий канал был заблокирован, когда 400-метровый контейнеровоз сел на мель из-за порывистого ветра. В результате инцидента мировая торговля была нарушена, а сотни кораблей застряли в пробке.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о блокировка Суэцкого канала кораблем Ever Given.

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