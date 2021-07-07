Конец истории. Ever Given покинул Суэцкий канал

Почти через три месяца, контейнеровоз Ever Given покинул Суэцкий канал после его блокировки . Суд города Исмаил освободил судно из-под ареста.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Стоит отметить, что управление Суэцкого канала требовало от компании судна Evergreen Marine компенсацию в размере 916 млн долларов, однако через некоторое время сумма снизилась до 550 млн.

После подписания соглашения и снятия якоря, контейнеровоз пройдет в сторону Средиземного моря в сопровождении двух буксиров и лоцманов.

Отметим, что Суэцкий канал был заблокирован, когда 400-метровый контейнеровоз сел на мель из-за порывистого ветра. В результате инцидента мировая торговля была нарушена, а сотни кораблей застряли в пробке.